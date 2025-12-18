Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pemain Naturalisasi Main di Klub Liga 2, Resmi Direkrut PSIS Semarang

Kamis, 18 Desember 2025 – 19:46 WIB
Pemain Naturalisasi Main di Klub Liga 2, Resmi Direkrut PSIS Semarang - JPNN.COM
Esteban Vizcara resmi bergabung ke PSIS Semarang. Foto: Instagram/Este_Vizcara.

jpnn.com - PSIS Semarang tancap gas jelang dibukanya bursa transfer Liga 2 2025/2026. Teranyar, tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut resmi memperkenalkan Esteban Vizcarra sebagai rekrutan anyar berstatus pemain naturalisasi.

Winger kelahiran Argentina itu menjadi pemain naturalisasi kedua yang didatangkan PSIS setelah sebelumnya mengamankan pemain senior Alberto Goncalves.

PSIS Semarang Resmi Perkenalkan Esteban Vizcarra

Kehadiran Vizcarra diumumkan secara resmi melalui akun media sosial klub pada Kamis (18/12/2025).

Baca Juga:

Manajemen PSIS menyebut Vizcarra hadir untuk melanjutkan jejak pemain Argentina yang pernah memperkuat klub kebanggaan warga Kota Atlas tersebut.

"Dirinya hadir untuk melanjutkan perjalanan para pendahulu dari Negeri Tango. Sugeng rawuh, Esteban Gabriel Vizcarra," tulis PSIS dalam pernyataan resminya.

Jejak Argentina Kembali Hadir di Mahesa Jenar

Dalam video perkenalan, PSIS juga mengajak suporter bernostalgia dengan menampilkan dua jersei lawas bertuliskan nama Emanuel De Porras dan Gustavo Chena. Keduanya merupakan pemain asal Argentina yang pernah memperkuat PSIS pada era berbeda.

Baca Juga:

De Porras tercatat membela PSIS pada musim 2005/2006, sementara Gustavo Chena memperkuat lini tengah Mahesa Jenar pada 2010–2011. Kedua legenda tersebut turut memberikan respons positif atas kedatangan Vizcarra.

"Selamat datang di PSIS Semarang, Esteban! Semoga sukses," tulis De Porras melalui akun media sosial pribadinya.

PSIS Semarang resmi memperkenalkan Esteban Vizcarra sebagai rekrutan anyar jelang bursa transfer Liga 2 2025/2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSIS Semarang  Esteban Vizcarra  PSIS  Liga 2 
BERITA PSIS SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp