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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pemain Persib Dapat Instruksi Khusus Menjelang Lawan Persija di Semifinal Piala Presiden

Senin, 03 Agustus 2026 – 12:56 WIB
Pemain Persib Dapat Instruksi Khusus Menjelang Lawan Persija di Semifinal Piala Presiden - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Dedi Kusnandar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Duel el Clasico Indonesia akan tersaji dalam semifinal Piala Presiden 2026.

Juara grup A Persib Bandung menantang Persija Jakarta, runner-up Grup B, pada laga krusial yang berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8/2026).

Gelandang Persib Dedi Kusnandar mengatakan timnya siap menghadapi siapapun lawan di laga semifinal nanti, termasuk Persija Jakarta.

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Laga sarat gengsi itu biasanya menyajikan permainan dengan tensi tinggi.

Gengsi antarkedua tim yang sudah terjadi sejak lama, membuat para pemain termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan.

"Ya, kami tahu lawannya siapa. Pasti semua (tahu) harus gimana dan harus seperti apanya, harus gimana, tetapi, ya, pelatih bilang ini pre-season, kami pasti target pengin juara, tetapi kami mementingkan persiapan tim," kata Dedi di Bandung, Senin (3/8/2026).

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Menurutnya, sebagai pemain dia tidak bisa memilih lawan yang akan dihadapi. Pun dengan venue pertandingan yang akhirnya diputuskan digelar di Bali.

Dedi tetap berharap di mana pun timnya bermain mereka bisa tampil dengan maksimal.

Gelandang Persib Dedi Kusnandar mengungkapkan instruksi khusus kepada pemain menjelang duel el clasico melawan Persija Jakarta.

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TAGS   Persib  Persib vs Persija  Piala Presiden  Persija vs Persib  Dedi Kusnandar  semifinal Piala Presiden 
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