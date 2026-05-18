Pemain Persib Diserang Suporter PSM Makassar

jpnn.com, BANDUNG - Kericuhan terjadi seusai pertandingan PSM Makassar melawan Persib Bandung di Stadion BJ Habibie, Parepare, pada Minggu (17/5/2026) malam.

Pada laga yang berakhir untuk kemenangan tim tamu Persib Bandung, suporter PSM tampak memasuki area lapangan dan melemparkan flare ke arah pemain.

Dalam rekaman video beredar di media sosial, flare hingga petasan dilemparkan suporter ke lapangan. Puluhan suporter itu bahkan menyerang sejumlah pemain Persib.

Para pemain dan ofisial Persib langsung berlari masuk ke ruangan ganti dan menghentikan selebrasi yang dilakukan seusai menang dengan skor 2-1.

Bahkan, di salah satu tayangan video, tampak ada seorang oknum suporter yang menendang pemain senior Persib, Achmad Jufriyanto.

Merespons insiden yang dialami tim, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama memastikan kondisi seluruh pemain dan ofisial, dalam keadaan aman.

"Alhamdulillah, kami memastikan seluruh pemain, tim pelatih, official, dan rombongan PERSIB berada dalam kondisi aman, sehat, serta tidak mengalami cedera setelah pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare," kata Adhi dalam keterangannya, Senin (18/5).

Adhi menuturkan pihaknya selalu memprioritaskan keselamatan pemain dan staf pelatih di setiap pertandingan. Maka dari itu, langkah-langkah penyelamatan dilakukan setiap pemain saat menghadapi kekacauan di tengah lapangan.