Pemain Persib Masuk Daftar Nama Skuad Irak untuk Piala Dunia 2026, Sementara

Rabu, 20 Mei 2026 – 06:18 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Bek sayap Persib Bandung Frans Putros masuk skuad sementara Irak yang akan melakukan pemusatan latihan di Spanyol sebelum Piala Dunia 2026.

Akun X Timnas Irak pada Rabu menyebutkan Frans Putros menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh pelatih Graham Arnold.

Hal ini membuka peluang Putros menjadi pemain aktif pertama Liga Indonesia yang tampil dalam putaran final Piala Dunia.

Arnold memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Spanyol mulai 22 Mei 2026.

Dia memanggil empat kiper untuk mengikuti pemusatan latihan ini, yaitu Kamil Saadi, Fahad Talib, Ahmed Basil dan Jalal Hasan.

Selain Putros, pemain belakang yang dibawa adalah Maytham Jabbar, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Manaf Younis, Rebin Solaka, Mustafa Sa'adoun, Ahmed Yahya, Ahmed Maknzi, Merchas Doski dan Hussein Ali.

Lini tengah diisi Zaid Ismail, Peter Korkis, Youssed Al-Amine, Zidane Iqbal, Kevon Yagoub, Amir Al-Ammari, Marco Farag, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qassem, Youssed Al-Nasrawi, Dario Namo, Hasan Abdel Karim dan Ayman Sher.

Lini depan ditempati Mohannad Ali, Ali Youssef, Aymen Hussein, Ali Al-Ahmadi, Ali Jassim dan Karrar Nabeel.