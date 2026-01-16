Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pemain Persib Pengin Jadi Tukang Kebun, Pengusaha Tambang...

Jumat, 16 Januari 2026 – 08:39 WIB
Pemain Persib Pengin Jadi Tukang Kebun, Pengusaha Tambang... - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung saat menjalani sesi latihan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Sejumlah pemain Persib Bandung mengungkap keinginan, impian, atau sekadar membayangkan bila bukan berprofesi sebagai pemain sepak bola.

Bek Persib Julio Cesar mengaku menyukai banyak profesi.

Namun, dia berpikir lalu mengatakan. “Pilot. Saya suka pesawat. Saat saya masih kecil, saya pikir pengin jadi pilot. Ya, pilot. Penghasilannya juga bagus, kan,” katanya.

Baca Juga:

Ramon Tanque: Menjadi seorang model. Saya suka gaya, suka pakaian.

Baca Juga:

Uilliam Barros: Polisi.

Adam Alis: Saya mau jadi pengusaha.

Kenapa pemain Persib Bandung yang satu itu pengin jadi tukang kebun? Itu, kenapa pengusaha tambang?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  pengusaha tambang 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp