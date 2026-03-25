JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pemain Persib Sudah Bersiap Hadapi Semen Padang

Rabu, 25 Maret 2026 – 16:24 WIB
Andrew Jung, Sergio Castel, Uilliam Barros, dan Federico Barba dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Skuad Persib Bandung kembali berkumpul, satu pekan menjelang pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/26 menghadapi Semen Padang.

Para pemain menjalani sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung. Sesi latihan dimulai sejak pukul 08.30 WIB dan berlangsung dalam dua jam.

Pelatih Bojan Hodak tampak sudah memimpin sesi latihan, didampingi dengan staf Yaya Sunarya dan Miro Petric. Pelatih kiper Mario Jozic juga ada di bawah mistar gawang, memantau perkembangan tiga kiper andalannya.

Baca Juga:

Dalam sesi latihan perdana pascalibur Lebaran, belum seluruh pemain hadir. Beckham putra dan Eliano Reijnders absen dikarenakan tengah membela Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026.

Pun begitu dengan Frans Putros yang pergi ke negaranya untuk bermain bersama Timnas Irak di babak play-off antarbenua Piala Dunia 2026.

Thom Haye dan Layvin Kurzawa juga tidak terlihat batang hidungnya. Mereka diberikan waktu tambahan istirahat oleh pelatih.

Baca Juga:

Sisanya, para penggawa, baik itu lokal maupun asing, sudah berlatih dengan menu latihan ringan.

Seusai latihan, Bojan Hodak mengaku senang dengan kondisi para pemainnya. Terlebih, tidak ada pemain yang sedang menjalani pemulihan atau bahkan mengalami cedera.

BERITA PERSIB VS SEMEN PADANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
