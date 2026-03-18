Pemain Persija Jakarta Dapat 'Hadiah' Spesial Menjelang Idulfitri

jpnn.com - Persija Jakarta memilih menekan tombol jeda seusai menuntaskan laga pekan ke-25 BRI Super League melawan Dewa United di Jakarta International Stadium, Minggu (15//3/2026) lalu.

Skuad Macan Kemayoran untuk sementara dibebaskan dari rutinitas latihan.

Keputusan tersebut diambil pelatih Mauricio Souza bukan tanpa alasan.

Momen Ramadan yang segera berakhir serta datangnya Hari Raya Idulfitri menjadi pertimbangan utama dalam memberikan waktu istirahat kepada para pemain.

"Tim akan mendapatkan libur sekitar satu minggu karena banyak pemain ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga."

"Kami sangat menghargai Ramadan dan Idulfitri," jelasnya.

Di tengah ketatnya jadwal kompetisi, jeda ini menjadi kesempatan langka bagi para pemain untuk memulihkan kondisi, baik secara fisik maupun mental.

Apalagi, laga berikutnya masih memiliki jeda cukup panjang.