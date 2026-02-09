Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Pemain Semen Padang Ravy Tsouka Kolaps Seusai Hadapi Persita

Senin, 09 Februari 2026 – 00:19 WIB
Pemain Semen Padang Ravy Tsouka Kolaps Seusai Hadapi Persita - JPNN.COM
Tim medis melarikan Ravy Tsouka pemain Semen Padang FC usai menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Super League pekan Ke-20 yang berlangsung di Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (8/2/2026). ANTARA/Muhammad Zulfikar

jpnn.com, PADANG - Pemain Semen Padang Ravy Tsouka dibawa ke rumah sakit seusai menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-20 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pemain berkewarganegaraan Kongo itu dilarikan tim medis menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif.

Pemain dengan postur tubuh 1,81 sentimeter itu diduga muntah seusai laga sebelum mendapat penanganan awal.

Baca Juga:

"Saya minta semua orang yang ada di Padang untuk mendoakan Ravy bahwa tadi dia agak kolaps," kata Pelatih Semen Padang Dejan Antonic di Kota Padang, Minggu.

Dejan mengatakan pada saat dilarikan ke rumah sakit kondisi Ravy Tsouka kurang bagus sehingga butuh penanganan serius untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Saya minta doa kalian semua untuk Ravy karena dia anak yang baik dan semoga dia bisa secepatnya pulih," harap Dejan.

Baca Juga:

Menurut pelatih berkebangsaan Serbia itu, keselamatan dan kesehatan pemain jauh lebih penting meskipun dalam laga pekan ke-20 itu Semen Padang berhasil mengatasi permainan Persita Tangerang dengan skor akhir 1-0.

"Saat ini yang paling penting adalah keselamatannya daripada hasil pertandingan karena hidup ini lebih penting dari yang lain," ujarnya.

Mohon doanya. Pemain Semen Padang Ravy Tsouka kolaps seusai menghadapi Persita Tangerang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semen Padang  Ravy Tsouka  Persita  BRI Super League 
BERITA SEMEN PADANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp