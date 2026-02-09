Pemain Semen Padang Ravy Tsouka Kolaps Seusai Hadapi Persita

jpnn.com, PADANG - Pemain Semen Padang Ravy Tsouka dibawa ke rumah sakit seusai menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-20 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pemain berkewarganegaraan Kongo itu dilarikan tim medis menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif.

Pemain dengan postur tubuh 1,81 sentimeter itu diduga muntah seusai laga sebelum mendapat penanganan awal.

"Saya minta semua orang yang ada di Padang untuk mendoakan Ravy bahwa tadi dia agak kolaps," kata Pelatih Semen Padang Dejan Antonic di Kota Padang, Minggu.

Dejan mengatakan pada saat dilarikan ke rumah sakit kondisi Ravy Tsouka kurang bagus sehingga butuh penanganan serius untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Saya minta doa kalian semua untuk Ravy karena dia anak yang baik dan semoga dia bisa secepatnya pulih," harap Dejan.

Menurut pelatih berkebangsaan Serbia itu, keselamatan dan kesehatan pemain jauh lebih penting meskipun dalam laga pekan ke-20 itu Semen Padang berhasil mengatasi permainan Persita Tangerang dengan skor akhir 1-0.

"Saat ini yang paling penting adalah keselamatannya daripada hasil pertandingan karena hidup ini lebih penting dari yang lain," ujarnya.