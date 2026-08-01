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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pemain Terbaik Laga Timor Leste Vs Timnas Indonesia Bukan Thom Haye

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 10:04 WIB
Pemain Terbaik Laga Timor Leste Vs Timnas Indonesia Bukan Thom Haye - JPNN.COM
Timnas Indonesia merayakan salah satu gol yang bersarang di gawang Timor Leste pada penyisihan Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - CHONBURI - Timnas Indonesia menjaga peluang menjadi juara Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026, setelah menaklukkan Timor Leste pada penyisihan Grup A, di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) sore WIB.

Buat Timnas Indonesia, itu merupakan pertandingan kedua, kemenangan kedua, setelah di laga pertama menang dari Kamboja 5-1. Indonesia masih menyisakan urusan dengan Vietnam dan Singapura -dua tim yang juga berpeluang finis di Top 2 yang merupakan syarat lulus ke semifinal.

Bagi Timor Leste, itu pertandingan ketiga, kekalahan ketiga, dan peluang ke semifinal sudah tertutup.

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Pada laga Timor Leste vs Indonesia kemarin, tercipta tiga gol, semua punya Timnas Indonesia.

Pasukan Garuda mendapatkan gol-gol telat (saat pertandingan hampir selesai) dari Shane Pattynama, Thom Haye, dan Mitch Baker.

Timnas Indonesia hanya melawan sepuluh pemain sejak menit ke-21 setelah salah satu pemain Timor Leste mendapat kartu kuning kedua.

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"Pattynama akhirnya memecah kebuntuan dengan penyelesaian yang tenang. Tendangan bebas menakjubkan dari Haye. Baker mencetak gol keempatnya dalam dua pertandingan," ulasan yang dipetik dari halaman ASEAN United FC.

Di halaman tersebut juga disebut soal 'tendangan bebas melengkung spektakuler dari jarak 25 yard' yang dicetak Haye.

Di halaman tersebut juga disebut soal tendangan bebas spektakuler dari gelandang Timnas Indonesia Thom Haye.

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TAGS   Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  ASEAN Hyundai Cup 2026  Thom haye  Shayne Pattynama 
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