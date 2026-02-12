Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pemain Timnas Indonesia U-17 Diminta Petik Pelajaran dari Kekalahan Atas China

Kamis, 12 Februari 2026 – 04:34 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-17 Diminta Petik Pelajaran dari Kekalahan Atas China - JPNN.COM
Selebrasi Miraj Rizki Sulaeman seusai mencetak gol pada laga persahabatan Timnas Indonesia melawan China di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (11/2). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia U-17 mendapatkan pelajaran berharga dari dua laga uji coba melawan China.

Pada pertemuan kedua skuad asuhan Nova Arianto itu kembali telan kekalahan melawan tim Negeri Jiran dengan skor 2-3 di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (11/2).

Raihan ini sejatinya lebih baik setelah pada pertemuan pertama kalah dengan skor telak 0-7 dari tim Negeri Tirai Bambu.

Baca Juga:

Pada laga ini skuad Garuda Muda mampu mencetak dua gol melalui Chico Jericho Yarangga pada menit ke-22 dan penalti Miraj Rizki Sulaeman (48).

Permainan Timnas Indonesia U-17 tidak konsisten hingga akhir laga seusai jala gawang yang dikawal Noah Leo Duvert bobol oleh Zhao Songyuan di menit ke-9, He Sifan (36) dan Zhang Bolin (90).

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengungkapkan bahwa anak asuhannya harus bisa memanfaatkan kesempatan beruji coba melawan tim-tim yang tangguh.

Baca Juga:

Wajar selama ini mayoritas pemain Timnas Indonesia U-17 berkompetisi di level Elite Pro Academy (EPA).

“Kekalahan ini menjadi pelajaran besar buat kami. Dari situ kami bisa evaluasi soal disiplin bertahan, keberanian duel, dan kepercayaan diri pemain,” ujar pelatih kelahiran 4 November 1979 itu.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto meminta anak asuhannya memetik pelajaran berharga dari uji coba melawan China, Rabu (11/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas u-17  China  Timnas Indonesia  laga persahabatan  Indonesia Vs China 
BERITA TIMNAS U-17 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp