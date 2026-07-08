Pemancing Hilang di Sungai Brantas Tulungagung, Tim SAR Intensifkan Pencarian

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Seorang pemancing, Nurkolis Sugiono (45) yang merupakan warga Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dilaporkan hilang setelah memancing di Sungai Brantas.

Tim SAR Gabungan mengintensifkan pencarian dengan mengerahkan 25 personel untuk mencari korban Nurkolis. "Sebanyak 25 personel SAR gabungan dilibatkan dalam pencarian hari kedua," kata Komandan Tim Operasi SAR Basarnas Trenggalek Ahmad Taufik, Rabu (8/7).

Dia mengatakan bahwa pencarian hari kedua dilakukan dengan mengerahkan dua perahu karet milik Basarnas Trenggalek dan BPBD Tulungagung untuk menyisir aliran Sungai Brantas. Menurut dia, penyisiran sungai difokuskan sepanjang lima kilometer dari lokasi korban terakhir diketahui berada.

Selain pencarian melalui jalur sungai, petugas juga melakukan penyisiran di sepanjang bantaran sungai untuk memperluas pemantauan.

"Dari 25 personel, sebanyak delapan orang melakukan penyisiran menggunakan perahu karet, sedangkan lainnya menyisir wilayah darat," ujarnya.

Proses pencarian juga melibatkan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) untuk mendukung komunikasi selama operasi hingga wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

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Ahmad mengatakan pencarian dilakukan hingga pukul 17.00 WIB.

Apabila korban belum ditemukan, operasi SAR akan dilanjutkan pada hari berikutnya.