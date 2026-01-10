Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pemancing Tenggelam di Perairan Bungkutoko Ditemukan Meninggal Dunia

Sabtu, 10 Januari 2026 – 18:52 WIB
Tim SAR saat mengevkuasi jenazah korban di Dermaga Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/1/2026). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com - KENDARI - Seorang pemancing yang dikabarkan hilang tenggelam di perairan Bungkutoko, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Kepala Basarnas Kendari Amiruddin saat ditemui mengatakan bahwa korban bernama Ardiansyah (22) ditemukan sekitar lima meter dari lokasi terakhirnya saat terseret arus, pukul 16.00 WITA.

“Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Amiruddin saat ditemui di Kendari, Sabtu (10/1).

Setelah ditemukan, kata dia, korban langsung dievakuasi ke dermaga Basarnas Kendari, untuk diserahterimakan kepada pihak keluarga.

Amiruddin mengungkapkan bahwa dengan ditemukannya korban tersebut, Operasi SAR kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang pemancing yang tenggelam di sekitar perairan Bungkutoko dinyatakan selesai dan ditutup.

“Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian tersebut dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," ujarnya.

Adapun unsur yang terlibat dalam pencarian korban, antara lain Staf Ops Basarnas Kendari, penyelamat Basarnas Kendari, Polairud Polda Sultra, Polsek Abeli, Tagana Kota Kendari, Forum Kendari Tanggap Bencana, Rapi Sultra, Dompet Dhuafa Volunter Sultra, IEA Sultra, UKM SAR UHO, aparat Kelurahan Bungkutoko, masyarakat sekitar, dan keluarga korban.

Amiruddin menjelaskan bahwa hilangnya korban bermula saat dia pergi memancing di sekitar perairan Bungkutoko, Kamis (8/1), pukul 08.50 WITA.

