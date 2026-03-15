JPNN.com - Daerah

Pemancing Terjatuh di Pelabuhan Pomako, SAR Timika Lakukan Pencarian

Minggu, 15 Maret 2026 – 19:05 WIB
Tim SAR Gabungan sedang melakukan pencariaan terhadap korban di Pelabuhan Pomako, Minggu (15/3/2025). ANTARA/HO-Humas SAR Timika

TIMIKA - Seorang pemancing ikan, Robianus Kehek (18) dilaporkan terjatuh di Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tim SAR Gabungan yang mendapat informasi atas kejadian itu langsung bergerak melakukan pencarian terhadap korban.

Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y Batlajery mengatakan Kantor SAR Timika pertama kali menerima laporan kejadian tersebut dari Ayub Sesa yang melaporkan kepada petugas jaga di Dermaga SAR Timika.

Dalam keterangannya, pelapor menyebutkan bahwa korban mulai memancing ikan sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, namun sekitar pukul 05.00 WIT terpeleset dan jatuh ke dalam air.

Pelapor menyebutkan bahwa ada saksi mata yang melihat korban sempat berenang, namun setelah itu korban sudah tidak terlihat lagi.

"Keluarga korban dan masyarakat setempat telah berusaha melakukan pencarian namun hingga laporan ini diterima pihak SAR Timika korban belum juga ditemukan," kata Charles dalam keterangannya di Timika, Minggu (15/3).

Dia mengatakan setelah mendapatkan laporan, langsung memberangkatkan tim rescue menggunakan perahu karet 25 PK menuju lokasi kejadian.

"Sampai saat ini Tim SAR Gabungan yang dibantu keluarga korban dan masyarakat setempat masih melakukan pencarian korban," kata Charles. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

BERITA PEMANCING HILANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
