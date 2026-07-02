Pemancing Terjatuh ke Palung Pantai Bama Ditemukan Meninggal

jpnn.com - SITUBONDO - Seorang pemancing yang terpeleset dan terjatuh di palung Pantai Bama, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, Kamis (2/7).

Korban ialah Maman Wahyudi (30), warga Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jatim.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal di sekitar tanaman mangrove di Pantai Bama, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, sekitar pukul 14.25 WIB, setelah dilaporkan terpeleset di palung pantai tersebut pada Selasa (30/6).

Baca Juga: Pemancing Tenggelam di Pantai Payangan Jember Ditemukan Meninggal Dunia

"Pertama kali jenazah korban ditemukan oleh keponakannya, yakni Ismanto yang juga ikut melakukan pencarian korban pada hari ketiga pencarian," kata Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdlops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo Puriyono di Situbondo.

Menurut Puriyono, setelah mendapatkan informasi titik penemuan jenazah korban, tim tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Banyuwangi, Polsek Banyuputih, Koramil Banyuputih, Satpolairud, Tagana dan dari Taman Nasional Baluran, langsung bergerak dan melakukan evakuasi.

"Selanjutnya jenazah korban tersebut dibawa ke rumah duka di Kelurahan Bakungan (Banyuwangi) menggunakan mobil ambulans milik Puskesmas Wonorejo (Situbondo)," kata Puriyono.

Pada Selasa (30/6) lalu, korban Maman Wahyudi bersama rombongan tiba di Pantai Bama Taman Nasional Baluran untuk melaksanakan ritual adat.

Ketika prosesi ritual adat selesai, korban pergi memancing di perairan Pantai Bama saat air sedang surut, dan berjalan sejauh sekitar 500 meter dari bibir pantai.