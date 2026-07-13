Pemanfaatan Big Data Analytics di Perusahaan Reasuransi

jpnn.com, MADIUN - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re melalui Divisi Reinsurance Product Underwriting Property & Casualty (P&C) menyelenggarakan Sharing Session with Ceding Companies pada 25–27 Juni 2026 di Madiun, Jawa Timur.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan terkini pasar asuransi dan reasuransi umum, sekaligus memperkuat sinergi antara Indonesia Re dan perusahaan asuransi dalam menghadapi dinamika di industri perasuransian.

Forum tersebut menghadirkan berbagai pembahasan mengenai General Reinsurance Market Update 2026, yang mengulas kondisi pasar reasuransi umum lintas lini bisnis, seperti Property, Engineering, Marine, dan Casualty.

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Indonesia Re mengajak seluruh ceding companies untuk tetap menjaga disiplin underwriting meskipun pasar tengah berada dalam kondisi soft market.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, di mana kondisi soft market ini memberikan tantangan yang berbeda bagi industri reasuransi nasional.

"Kondisi soft market memberikan peluang sekaligus tantangan bagi industri. Sebagai buyer, kondisi ini tentu memberikan manfaat, namun sebagai seller kita menghadapi tekanan yang semakin besar," ujar Delil.

Delil menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan industri pada kuartal I 2026, premi asuransi umum memang masih mencatat pertumbuhan sekitar 1,92% secara year-on-year. Namun, pertumbuhan tersebut belum mampu mengimbangi kenaikan klaim yang terjadi di hampir seluruh lini bisnis.

Menurutnya, peningkatan premi secara nominal masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.