Pemangkasan TKD Bisa Membuat Provinsi Ini Mengurangi Makan dan Minum

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung tampaknya sudah mempersiapkan diri menghadapi cobaan pemangkasan alokasi transfer ke daerah atau TKD.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menuturkan pihaknya segera melakukan langkah efisiensi belanja barang dan jasa untuk mengatasi potensi pemangkasan alokasi TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Penghematan dari sisi pos-pos belanja yang sifatnya tidak terlalu krusial atau masih bisa tergantikan. Seperti contohnya, rapat, bisa dilakukan dengan kegiatan yang lebih sederhana," ujar Marindo.

Dia mengatakan pemerintah daerah juga akan memaksimalkan penggunaan dan fungsi aset pemerintah yang ada untuk melaksanakan beragam kegiatan pemerintahan.

"Kemudian perjalanan dinas akan dikurangi dan disederhanakan melalui rapat secara daring. Belanja untuk makan dan minum kegiatan akan dikurangi, dihitung sesuai kebutuhan," katanya.

Dia pun memastikan Provinsi Lampung termasuk dalam daerah yang mengalami pemangkasan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026, senilai Rp 583 miliar.

"Mengenai pemangkasan dana transfer ke daerah tahun depan kami sudah mendapatkan simulasinya. Karena sebenarnya pemerintah daerah sudah tertempa dengan situasi efisiensi anggaran sebelumnya, maka kami harus lebih hemat lagi ke depan serta siap menghadapi ini," ujarnya.

Marindo melanjutkan dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah telah banyak memengaruhi pos anggaran belanja daerah. Sehingga, belanja daerah akan fokus ke program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.