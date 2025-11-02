Pemasok Narkoba Buat Onad Ditangkap di Sunter

Minggu, 02 November 2025 – 14:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian telah menangkap pemasok narkoba berupa ganja dan ekstasi kepada artis Leonardo Arya atau Onad.

"Inisial KR, ditangkap di Sunter. Perannya sebagai orang yang kasih barang narkotika ke OL (Onad)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki intensitas pelaku KR memasok narkoba kepada Onad.

Baca Juga: Respons Habib Jafar Soal Penangkapan Onadio Leonardo

"Kalau untuk berapa kalinya, saat ini masih pendalaman, pemeriksaan dalam rangka penyelidikan," ujar Wisnu.

Dia mengungkapkan bahwa petugas turut menyita sejumlah barang bukti saat meringkus KR di Sunter, Jakarta Utara pada Rabu (29/10).

"Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu dalam plastik klip. Plastik klipnya bekas sabu-sabu, sama plastik klip bekas ekstasi. Kemudian, alat hisap, bong dan pipet. Kemudian, korek api yang sudah dimodifikasi," ujar Wisnu.

Hingga kini, kepolisian masih menyelidiki sumber narkoba pelaku KR.

Sebelumnya, kepolisian menyebut Onad positif mengonsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi, sementara istrinya Beby Prisillia negatif, seusai menjalani tes urine di Polres Metro Jakarta Barat.