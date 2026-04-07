Pemasok Narkoba kepada Koko Erwin Tertangkap, Lihat Kakinya

jpnn.com - Pemasok sabu-sabu kepada bandar narkoba Koko Erwin, Andre Fernando alias Charlie alias "The Doctor" dibawa oleh tim Direktorat Tindak Pidana Dittipidnarkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin malam untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan pantauan ANTARA, "The Doctor" yang sebelumnya buron tampak mengenakan setelan kaus oblong berwarna hitam, celana pendek berwarna krem serta kaki yang terbalut kain kasa.

Dia diantar oleh dua mobil sedan yang berjaga pada sisi di depan maupun belakangnya. Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berjumlah sembilan orang tampak mengawal Andre memasuki gedung.

Buron pemasok narkoba tersebut menggunakan kursi roda dengan tangan terikat kabel ties. Tersangka tidak menanggapi pertanyaan awak media yang berada di lokasi.

Kepala Satgas Network Inspection Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Kevin Leuleury mengatakan Andre merupakan penyuplai dua jaringan narkoba yang ada di Indonesia.

"Andre alias 'The Doctor' merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia. Yang pertama jaringan NTB yang sudah kami tangkap, Koko Erwin, dan kedua jaringan dari White Rabbit di PIK maupun di Gatot Subroto," ujarnya.

Baca Juga: Penyerangan terhadap Andrie Yunus Indikasi Menguatnya Peran Militer dalam Kehidupan Sipil

Kevin juga menyebutkan barang bukti yang diamankan pada apartemen di Penang, Malaysia, terkait pengungkapan jaringan yang melibatkan The Doctor berupa sejumlah telepon pintar dan sebuah tas.

"Tidak ada perlawanan, tetapi kita berkoordinasi juga dengan Interpol. Jadi, mereka yang melakukan penindakan di Malaysia. Penangkapannya dilakukan kemarin sore di sebuah apartemen di Penang, Malaysia," ujarnya.