Pemasok Senpi & Amunisi KKB Ditangkap Satgas ODC di Sarmi Papua

jpnn.com - JAYAPURA - Seorang berinisial YK (52) yang diduga menjadi penyalur senjata api dan amunisi kepada jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz.

YK ditangkap di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua, pada Sabtu (6/6), sekitar pukul 13.16 WIT.

Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo mengatakan penangkapan terhadap YK dilakukansetelah personel memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut.

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Yusuf mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata dan amunisi, yang menyuplai kebutuhan kepada KKB di Yalimo dan Yahukimo.

Operasi penegakan hukum tersebut dimulai pada Maret lalu. Sejak saat itu, personel Satgas Damai Cartenz telah menangkap sejumlah pelaku yang memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi.

“Berdasarkan hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa seorang pria berinisial B di awal bulan Maret di kediamannya, kawasan Argapura, Kota Jayapura," katanya di Jayapura, Papua, Minggu (7/6).

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Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan ke sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok yang dipimpin Simeon Payage.

Setelah ditangkap, YK kemudian dibawa ke Mapolres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan pemasokan senjata dan amunisi kepada KKB.