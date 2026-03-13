Pembacokan di Cilincing Jakut, Korban Tewas, Polisi Tangkap Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Sopir angkot tewas akibat dibacok di Jalan Pama Raya, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), pada Kamis (12/3) malam.

Polsek Cilincing menangkap pelaku pembacokan yang menewaskan korban.

“Pelaku sudah kami tangkap bersama Unit Resmob Polda Metro Jaya pada Jumat pagi di Cakung,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri, Jumat.

Dia mengatakan korban tersebut meninggal dunia sekitar pukul 21.47 WIB.

Saat ini proses lidik masih berjalan dan petugas melakukan pemeriksaan lanjutan.

Petugas, kata Bobi, memeriksa sejumlah saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa kamera pengawas (CCTV) serta menginterogasi pelaku.

Menurut dia, petugas masih melakukan pendalaman motif pelaku melakukan tindak kejahatan yang berujung pada kematian korban itu.

“Kasus ini kemungkinan ditangani Polda Metro Jaya,” ujar Bobi yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian 2015 tersebut.