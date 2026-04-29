JPNN.com - Daerah - Riau

Pembakar Jaring Ikan Milik Nelayan Panipahan Ditangkap Polisi, Pelaku Mengaku Dibayar

Rabu, 29 April 2026 – 19:01 WIB
Pembakar Jaring Ikan Milik Nelayan Panipahan Ditangkap Polisi, Pelaku Mengaku Dibayar - JPNN.COM
Tim Satreskrim Polres Rohil saat menangkap MS yang nekat membakar jaring nelayan karena dibayar oleh seseorang. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Satreskrim Polres Rokan Hilir (Rohil) menangkap seorang pria yang melakukan pembakaran dan perusakan jaring ikan milik nelayan di wilayah Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial MS.

Pengungkapan berawal dari laporan seorang nelayan bahwa jaring ikan miliknya yang berada di atas sampan terbakar pada Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 04.30 WIB.

“Saat kejadian, pelapor yang sedang berada di rumah dibangunkan oleh anak-anak sekitar yang memberitahukan bahwa jaring ikan miliknya telah terbakar,” kata Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni Rabu (29/4).

Saat pelapor mendatangi lokasi menemukan jaring dalam kondisi hangus. Di lokasi juga ditemukan sisa kain terbakar yang dililit kayu serta jerigen diduga berisi bahan bakar.

“Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta,” lanjut Isa.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Resmob Satreskrim Polres Rohil yang dipimpin AKP Kris Tofel melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya, pelaku diketahui berada di wilayah Bagan Siapiapi.

Pada Rabu (29/4/2026), tim yang di-backup Unit Reskrim Polsek Bangko melakukan penangkapan di sebuah rumah di Jalan Seiya, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko.

Personel Polres Rohil menangkap seorang pria yang melakukan pembakaran dan perusakan jaring ikan milik nelayan di wilayah Panipahan.

TAGS   pembakar jaring ikan  nelayan  Panipahan  polres rohil  AKBP Isa Imam Syahroni 

