JPNN.com - Kriminal

Pembakar Pos Polisi Siap-Siap Saja, Brigjen Hengki Usut Pelaku

Senin, 01 September 2025 – 14:12 WIB
Pembakar Pos Polisi Siap-Siap Saja, Brigjen Hengki Usut Pelaku - JPNN.COM
Kapolda Banten Brigjen Polisi Hengki ditemui di Mapolda, Kota Serang, Senin (1/9/2025). ANTARA/Devi Nindy

jpnn.com, SERANG - Polda Banten mengusut kasus pembakaran Pos Polisi Ciceri yang terjadi saat demonstrasi di Kota Serang pada akhir pekan lalu.

Kapolda Banten Brigjen Polisi Hengki menegaskan penyelidikan kasus pembakaran pos polisi itu masih berjalan.

"Ya, kami masih kembangkan. Kami tidak akan menoleransi siapapun yang melakukan tindak pidana," kata Hengki di Kota Serang, Senin.

Kapolda juga mengatakan potensi adanya aktor yang menunggangi aksi mahasiswa dan masyarakat hingga terjadi kerusuhan.

"Masih kami dalami. Unjuk rasa itu seharusnya damai, tetapi jangan sampai ada penyusup yang memprovokasi. Aspirasi silakan disampaikan, tetapi harus jelas apa yang diusung, jumlah peserta, dan apa yang dituntut agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Terkait pengamanan aksi sebelumnya, Hengki menjelaskan sebanyak 15 orang sempat diamankan polisi, mayoritas dari mereka adalah pelajar.

"Tanggal 30 (Agustus) kemarin, 14 orang sudah dipulangkan. Kami panggil orang tuanya dan mereka mengucapkan terima kasih. Karena memang banyak yang ikut aksi itu masih pelajar. Bahkan, ada yang kelas 1 SMA dan SMP," katanya.

Kapolda menekankan pentingnya pengawasan keluarga agar pelajar tidak terlibat aksi berisiko.

Brigjen Hengki usut pelaku pembakaran pos polisi saat demonstrasi akhir pekan lalu.

