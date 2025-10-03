Pembakar Rumah Koordinator Demo Pelengseran Bupati Pati Terekam CCTV, Siapa Mereka?

jpnn.com - Rumah Teguh Istiyanto, koordinator aksi demo yang vokal menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo dari jabatan dibakar orang pada Jumat dini hari (3/10/2025).

Tim dari Polres Kota Pati, Jawa Tengah, masih menyelidiki dugaan pembakaran rumah Teguh Istiyanto tersebut.

"Kami sudah menindaklanjuti laporan dugaan pembakaran rumah warga Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati, pada Jumat (3/10) dini hari," kata Kepala Satuan Reskrim Polresta Pati Komisaris Polisi Heri Dwi Utomo di Pati, Jumat.

Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) sebagai petunjuk awal yang sangat penting.

Berdasarkan rekaman CCTV, katanya, memperlihatkan dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor.

"Kami sedang mendalami ciri-ciri dan kemungkinan identitas mereka," ujarnya.

Polisi juga melakukan analisis terhadap barang bukti yang diamankan setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), termasuk mengamankan barang bukti untuk diteliti lebih lanjut guna memastikan modus yang digunakan.

"Kami pastikan kasus pembakaran rumah pelapor prosesnya berjalan dan semua masih dalam pendalaman," ujarnya.