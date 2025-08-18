Pembalap Gunungkidul Veda Ega Raih Podium di Red Bull Rookies Cup Austria

jpnn.com, JAKARTA - Veda Ega Pratama mempersembahkan podium kedua race 2 seri keenam Red Bull Rookies Cup 2025 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu (17/8).

Pembalap muda Indonesia itu finis di tempat kedua, berjarak 0,087 detik dari pemenang balapan Brian Uriarte dari Spanyol.

Hal itu adalah kekalahan kedua Veda dari Uriarte setelah race 1 pada Sabtu (16/8) saat dia lebih lambat 0,073 detik.

“Saya senang dan podium hari ini juga sangat istimewa bagi saya, juga bagi rakyat Indonesia karena hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Podium ini untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia,” kata Veda dalam keterangan resmi Astra Honda Motor, di Jakarta, Minggu.

Veda yang start dari posisi terdepan, memasuki lap terakhir dengan memimpin balapan.

Namun, di tikungan tahap terakhir, dia kehilangan posisi terdepan karena disalip oleh Uriarte.

Mengomentari jalannya balapan kedua ini, pembalap asal Gunungkidul, DI Yogyakarta itu mengatakan balapan kedua di Red Bull Ring berjalan sulit.

“Alhamdulillah, saya bisa naik podium lagi, posisi kedua hari ini di balapan kedua. Balapannya cukup sulit karena suhu pagi hari sangat rendah,” kata pembalap 16 tahun itu.