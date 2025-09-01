Close Banner Apps JPNN.com
Pembalap Indonesia Tampil Impresif di ARRC 2025 Mandalika, Arbi Fokus Seri Sepang

Senin, 01 September 2025 – 15:01 WIB
Fadillah Arbi di ARRC 2025 Mandalika. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda Indonesia tampil impresif di ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 seri Mandalika.

Race 1

Pada race pertama yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Sabtu (30/8), pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT), Fadillah Arbi Aditama dan M. Adenanta, sukses menyapu bersih podium pertama di kelas Asia Production 250 (AP250) dan Supersports 600 (SS600).

Lampu start menyala membuka race pertama AP250, Arbi yang start dari posisi ketiga langsung menyodok berjibaku dengan rombongan depan.

Tak butuh waktu lama, pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah itu mengambil alih pimpinan balap di lap pertama.

Meski sempat turun ke posisi kedua di lap keempat, tetapi performa tangguh CBR250RR membuatnya kembali memimpin balapan.

Terus dibayangi pembalap lain, akhirnya Arbi mengunci kemenangan dengan selisih waktu 0,784 detik dengan pembalap kedua.

Sementara itu rekannya, Davino Britani juga menunjukkan perjuangan luar biasa. Start dari posisi ke-24, dia tampil memukau dan finis di posisi kedelapan.

