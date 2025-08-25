Close Banner Apps JPNN.com
Pembalap Muda AHM Tampil Impresif di TTC 2025, 2 Podium Diraih

Senin, 25 Agustus 2025 – 08:15 WIB
Pembalap Muda AHM Tampil Impresif di TTC 2025, 2 Podium Diraih - JPNN.COM
Aksi Bintang Pranata di putaran 3 TTC 2025 Thailand. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) tampil impresif di putaran 3 Idemitsu Honda Thailand Talent Cup (TTC) 2025.

Putaran 3 TTC 2025 berlangsung di Chang International Circuit, Buriram, (23-24/8).

Pembalap Bintang Pranata Sukma meraih pencapaian luar biasa dengan mengamankan dua podium kedua.

Pada Race 1, Bintang finis di posisi kedua, hanya terpaut 0,162 detik dari pembalap tercepat.

Di Race 2, Bintang kembali menunjukkan performa terbaiknya dengan finis di posisi yang sama, kali ini dengan selisih yang lebih tipis lagi hanya 0,091 detik.

Pencapaian itu menambah koleksi podium Bintang, setelah sebelumnya dia juga meraih podium ketiga di putaran kedua TTC 2025.

Pembalap Astra Honda lainnya, Abimanyu Bintang Fermadi raih debut positif, meski dia menggantikan Ziven Rosul Abiy Salim yang sedang cedera.

Abimanyu langsung tampil kompetitif, finis di posisi ke-11 pada Race 1 dan menembus posisi ketujuh pada Race 2, menunjukkan adaptasi dan potensi yang cepat.

