Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pembalap Muda Indonesia Bertekad Tampil Impresif di Race 2 ATC 2025 Mandalika

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 21:37 WIB
Pembalap Muda Indonesia Bertekad Tampil Impresif di Race 2 ATC 2025 Mandalika - JPNN.COM
Pembalap binaan AHM di ATC 2025. Foto: ahm

jpnn.com, MANDALIKA - Putaran ke-5 Asia Talent Cup (ATC) 2025 di Sirkuit Mandalika, NTB, Sabtu (4/10), tidak menjadi trek keberuntungan para pembalap tanah air yang didukung Astra Honda Motor.

Race 1 pada Sabtu (4/10) menyuguhkan pertarungan sengit yang melibatkan total sepuluh pembalap, lima di antaranya dari tanah air.

Davino Britani mengawali perlombaan cukup baik. Start dari grid ke-10, Davino menghabiskan sebagian besar lomba bertarung di barisan depan.

Baca Juga:

Memasuki lap terakhir, Davino yang berada di posisi kelima, memanfaatkan kekacauan yang terjadi pada akhir balapan, ketika Ryota Ogiwara dan Seiryu Ikegami terjatuh di tikungan terakhir jelang garis finis.

Davino akhirnya berhasil finis keempat, terpaut kurang dari setengah detik dari sang pemenang, Alfonsi Daquin.

Tembus empat besar menandai hasil terbaik rider nomor #7 sejauh musim ini.

Baca Juga:

"Saya melakukan start cukup bagus sehingga selepas tikungan pertama saya masuk dalam top grup. Saya mencoba untuk terus bertahan di grup depan tersebut."

"Di lap terakhir, terjadi insiden beberapa pembalap terdepan jatuh dan saya mencoba memanfaatkan situasi tersebut dan finis ke-4. Race 2 saya akan mencoba lebih baik lagi," kata Davino seusai balapan.

Putaran ke-5 Asia Talent Cup 2025, Sirkuit Mandalika, NTB, Sabtu (4/10), tak menjadi trek keberuntungan para pembalap Indonesia yang didukung Astra Honda Motor

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ATC 2025  ATC 2025 Mandalika  Pembalap Indonesia  pembalap astra honda  Asia Talent Cup 
BERITA ATC 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp