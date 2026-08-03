Pembalap Muda Indonesia Rebut Double Winner di HTTC Thailand

Senin, 03 Agustus 2026 – 05:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda Indonesia, Abimanyu Bintang Fermadi, tampil gemilang pada putaran ketiga Idemitsu Honda Thailand Talent Cup (IHTTC) 2026 di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, 1-2 Agustus.

Pembalap binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) itu sukses menyapu bersih dua balapan sekaligus, dan mengibarkan Merah Putih dua kali lewat raihan double winner.

Abimanyu membuka akhir pekan dengan hasil positif setelah menempati posisi kelima pada sesi kualifikasi.

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Memulai Race 1 dari barisan tengah, lulusan Astra Honda Racing School tersebut langsung merangsek ke rombongan terdepan.

Meski balapan sempat dihentikan akibat red flag, dia tetap tenang dan mampu menjaga konsistensi hingga menyentuh garis finis sebagai pemenang.

Pada Race 2, sesuai regulasi, Abimanyu harus memulai balapan dari posisi ke-10.

Namun, posisi start yang kurang menguntungkan tak menghalangi langkahnya.

Dengan performa impresif, dia kembali menyalip satu per satu rivalnya sebelum mengunci kemenangan kedua di Buriram.