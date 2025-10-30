Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pembalap WSBK Ini Disebut Bakal Gantikan Marc Marquez di Sisa MotoGP 2025

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:44 WIB
Pembalap WSBK Ini Disebut Bakal Gantikan Marc Marquez di Sisa MotoGP 2025 - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - Ducati Lenovo tengah menyiapkan langkah besar menjelang dua seri terakhir MotoGP 2025.

Tim asal Italia itu disebut bakal memberikan kesempatan istimewa kepada bintang World Superbike (WSBK) Nicolo Bulega untuk menggantikan posisi Marc Marquez, yang mesti mengakhiri musim lebih cepat karena cedera.

Uji Coba Bagi Bulega

Bulega kabarnya akan menjajal motor Ducati Desmosedici GP25 dalam sesi uji coba di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Jumat (31/10/2025).

Baca Juga:

Tes tersebut menjadi ajang pembuktian penting bagi Bulega sekaligus pintu masuk menuju kelas premier MotoGP.

Langkah ini muncul setelah Ducati memastikan Marquez tak bisa kembali membalap hingga akhir musim.

Juara Dunia delapan kali itu masih menjalani pemulihan cedera seusai mengalami kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025 awal Oktober lalu.

Baca Juga:

Kursi Marquez Sempat Diisi Oleh Michele Pirro

Sebelumnya, kursi Marquez sempat diisi oleh Michele Pirro, pembalap penguji Ducati.

Namun, Ducati tampaknya ingin mencoba darah segar dengan memberi kesempatan kepada Bulega, yang tampil impresif di ajang WSBK musim ini.

Ducati Lenovo tengah menyiapkan langkah besar menjelang dua seri terakhir MotoGP 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP 2025  Marc Marquez  nicolo bulega  Ducati  WSBK 
BERITA MOTOGP 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp