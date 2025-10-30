Pembalap WSBK Ini Disebut Bakal Gantikan Marc Marquez di Sisa MotoGP 2025

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:44 WIB

jpnn.com - Ducati Lenovo tengah menyiapkan langkah besar menjelang dua seri terakhir MotoGP 2025.

Tim asal Italia itu disebut bakal memberikan kesempatan istimewa kepada bintang World Superbike (WSBK) Nicolo Bulega untuk menggantikan posisi Marc Marquez, yang mesti mengakhiri musim lebih cepat karena cedera.

Uji Coba Bagi Bulega

Bulega kabarnya akan menjajal motor Ducati Desmosedici GP25 dalam sesi uji coba di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Jumat (31/10/2025).

Tes tersebut menjadi ajang pembuktian penting bagi Bulega sekaligus pintu masuk menuju kelas premier MotoGP.

Langkah ini muncul setelah Ducati memastikan Marquez tak bisa kembali membalap hingga akhir musim.

Juara Dunia delapan kali itu masih menjalani pemulihan cedera seusai mengalami kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025 awal Oktober lalu.

Kursi Marquez Sempat Diisi Oleh Michele Pirro

Sebelumnya, kursi Marquez sempat diisi oleh Michele Pirro, pembalap penguji Ducati.

Namun, Ducati tampaknya ingin mencoba darah segar dengan memberi kesempatan kepada Bulega, yang tampil impresif di ajang WSBK musim ini.