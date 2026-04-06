Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Pembalasan Dilakukan, Iran Serang Fasilitas Petrokimia di Israel, UEA, Bahrain, Kuwait

Senin, 06 April 2026 – 04:00 WIB
Arsip foto - Rudal terlihat di situs rudal bawah tanah Garda Revolusi Iran di lokasi yang dirahasiakan di Teluk. Foto, diperoleh pada Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/HO-WANA (West Asia News Agency)/IRGC/aa.

jpnn.com, TEHERAN - Angkatan bersenjata Iran melancarkan serangan terhadap fasilitas industri petrokimia di Israel, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Kuwait.

Klaim itu disampaikan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

"Pagi ini, tahap pertama operasi pembalasan dilakukan," menurut pernyataan IRGC, seperti dikutip stasiun televisi pemerintah Iran, Minggu.

Baca Juga:

"Serangan ditujukan terhadap sasaran Zionis dan kepentingan ekonomi AS di kawasan tersebut, kilang minyak di Haifa, infrastruktur gas di UEA, perusahaan petrokimia AS di UEA, perusahaan petrokimia AS di Bahrain, dan infrastruktur petrokimia AS di Kuwait," imbuh pernyataan itu.

Iran menyerang wilayah Israel dan sejumlah sasaran militer AS di Timur Tengah sebagai balasan atas operasi militer gabungan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari.

Hari pertama aksi militer gabungan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei, sementara sebuah sekolah perempuan di Iran selatan juga dibom.

Baca Juga:

Iran memperkirakan jumlah korban tewas akibat serangan itu mencapai lebih dari 1.200 orang. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber Sputnik/RIA Novosti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Israel  UEA  Bahrain  Kuwait 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp