Pembangunan Infrastruktur PSN Wanama Terus Dikebut di Tengah Kendala Cuaca

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus dikebut.

Sejumlah fasilitas utama, mulai dari dermaga multipurpose, warehouse, hingga tangki bahan bakar, tengah dikerjakan.

Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas alat berat masih berlangsung. Dari udara, kawasan pesisir Wanam tampak dipenuhi jalan proyek, material baja, serta bangunan yang sedang dalam tahap konstruksi. Dermaga multipurpose terlihat memanjang ke laut sebagai jalur utama distribusi logistik.

Di darat, dua fasilitas penting dibangun, yakni Warehouse Multipurpose dan tangki High Speed Diesel (HSD).

Tangki HSD berbentuk silinder berdiameter besar terlihat menonjol di tengah area proyek. Sementara rangka baja warehouse mulai berdiri di lahan yang masih tergenang air hujan.

Selain itu, pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer juga dilakukan dan direncanakan terhubung hingga Kota Merauke. Saat ini, akses jalan tersebut masih digunakan khusus untuk kendaraan pengangkut material proyek.

Tim Project Wanam, Gawang Kurniawan, menyebut HSD Tank dan warehouse disiapkan sebagai penopang utama operasional dermaga ke depan. Tangki HSD dirancang memiliki kapasitas 1 x 5.000 meter kubik.

Ia mengatakan, pembangunan tangki HSD ditargetkan selesai pada April atau Mei 2026. Sementara dua unit warehouse multipurpose berukuran masing-masing 50 x 100 meter ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.