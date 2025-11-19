Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pembangunan Jawa Tengah Dinilai Mampu Menginspirasi Maluku Utara

Rabu, 19 November 2025 – 18:59 WIB
Pembangunan Jawa Tengah Dinilai Mampu Menginspirasi Maluku Utara - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos saat menghadiri kuliah umum Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta di Gedung Teater Besar kampus setempat pada Rabu, 19 November 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dinilai mampu menginspirasi Provinsi Maluku Utara.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos saat menghadiri kuliah umum Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta di Gedung Teater Besar kampus setempat pada Rabu, 19 November 2025.

Pada acara itu juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Baca Juga:

Menurut Sherly, Jawa Tengah memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan sektor tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, dapat menjadi salah satu rujukan penting bagi Maluku Utara dalam pengembangan budaya dan ekonomi kreatif.

“Banyak yang saya pelajari dari Jawa Tengah. Intinya adalah pendidikan yang baik akan menghasilkan literasi dengan karakter yang baik, kreatif, dan produktif,” ujarnya.

Baca Juga:

Sherly menegaskan Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat sektor budaya sebagai penggerak ekonomi baru, dengan mencontoh praktik baik yang telah dijalankan di Jawa Tengah

Menurut dia, literasi budaya menjadi fondasi penting untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda di tengah perkembangan industri kreatif.

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dinilai mampu menginspirasi Provinsi Maluku Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  Maluku Utara  Jawa Tangah  Ahmad Luthfi  Pembangunan 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp