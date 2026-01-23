Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pembangunan Peternakan Ayam Dilakukan pada Akhir Januari

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:00 WIB
Pembangunan Peternakan Ayam Dilakukan pada Akhir Januari - JPNN.COM
Peternakan ayam milik Ismardhana Kresna Putra di kawasan Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembangunan proyek peternakan ayam akan dimulai dengan seremoni groundbreaking pada 28 Januari 2026.

Amran Sulaiman menjelaskan, untuk tahap pertama pembangunan akan mencakup 12 pabrik dengan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“28, Insya Allah. 28 Januari (groundbreaking),” kata Amran di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Amran menuturkan, pembangunan pabrik peternakan ayam pedaging dan ayam petelur ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan nasional.

Dia menambahkan pembangunan pabrik pakan dan produksi anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) juga ditujukan sebagai solusi permanen untuk mengatasi fluktuasi harga telur ayam dan DOC di pasar.

“Ini solusi permanen. Doakan (kenaikan harga ini) tidak terjadi lagi. Kemudian negara harus hadir. Termasuk ada daging dan seterusnya. Itu bisa intervensi pasar,” ujar dia.

Baca Juga:

Dia menyebutkan pada bulan lalu harga DOC sempat melonjak hingga Rp 14 ribu per ekor, jauh di atas harga normal.

Pemerintah kemudian menetapkan harga Rp 11 ribu agar semua pihak tetap nyaman, namun harga tidak kunjung berubah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembangunan proyek peternakan ayam akan dimulai dengan seremoni groundbreaking pada 28 Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   peternakan ayam  Peternakan Ayam Petelur  Mentan Amran Sulaiman  Amran Sulaiman  Danantara 
BERITA PETERNAKAN AYAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp