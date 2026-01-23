Pembangunan Peternakan Ayam Dilakukan pada Akhir Januari

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembangunan proyek peternakan ayam akan dimulai dengan seremoni groundbreaking pada 28 Januari 2026.

Amran Sulaiman menjelaskan, untuk tahap pertama pembangunan akan mencakup 12 pabrik dengan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“28, Insya Allah. 28 Januari (groundbreaking),” kata Amran di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Peternak Banyuasin Ekspor Telur Ayam ke Pasar Singapura

Amran menuturkan, pembangunan pabrik peternakan ayam pedaging dan ayam petelur ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan nasional.

Dia menambahkan pembangunan pabrik pakan dan produksi anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) juga ditujukan sebagai solusi permanen untuk mengatasi fluktuasi harga telur ayam dan DOC di pasar.

“Ini solusi permanen. Doakan (kenaikan harga ini) tidak terjadi lagi. Kemudian negara harus hadir. Termasuk ada daging dan seterusnya. Itu bisa intervensi pasar,” ujar dia.

Dia menyebutkan pada bulan lalu harga DOC sempat melonjak hingga Rp 14 ribu per ekor, jauh di atas harga normal.

Pemerintah kemudian menetapkan harga Rp 11 ribu agar semua pihak tetap nyaman, namun harga tidak kunjung berubah.