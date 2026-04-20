Pembangunan Proyek Giant Sea Wall Masih Tahap Perencanaan

Senin, 20 April 2026 – 19:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan mengatakan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa masih dalam tahap perencanaan.

Hal itu dikatakan Didit seusai membahas mengenai GSW bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/4).

“Soal giant sea wall, masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi,” ucap Didit kepada wartawan.

Untuk itu, Didit belum bisa membeberkan waktu persis pembangunan GSW.

Namun, proyek tersebut kemungkinan dipercepat.

“Target pembangunan, ya, dalam waktu yang belum ditentukan, tetapi paling tidak bisa dipercepat,” kata dia.

Dia mengaku pemerintah masih menghitung secara matang mengenai pembangunan tanggul raksasa itu.

Meski begitu, pembangunan giant sea wall kemungkinan bakal dimulai dari Pantai Utara (Pantura).