Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Nasional - Humaniora

Pembangunan Proyek Giant Sea Wall Masih Tahap Perencanaan

Senin, 20 April 2026 – 19:58 WIB
Ilustrasi tanggul laut. ANTARA/HO-Dok Warga

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan mengatakan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa masih dalam tahap perencanaan.

Hal itu dikatakan Didit seusai membahas mengenai GSW bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/4).

“Soal giant sea wall, masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi,” ucap Didit kepada wartawan.

Untuk itu, Didit belum bisa membeberkan waktu persis pembangunan GSW.

Namun, proyek tersebut kemungkinan dipercepat.

“Target pembangunan, ya, dalam waktu yang belum ditentukan, tetapi paling tidak bisa dipercepat,” kata dia.

Dia mengaku pemerintah masih menghitung secara matang mengenai pembangunan tanggul raksasa itu.

Meski begitu, pembangunan giant sea wall kemungkinan bakal dimulai dari Pantai Utara (Pantura).

giant sea wall  Proyek  pantai utara  Presiden Prabowo Subianto 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp