Pembangunan Ramp Junction Palembang Rampung, Tol Palindra-Kapal Betung Tersambung

jpnn.com, PALEMBANG - Ramp Junction Palembang yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) akhirnya rampung dan tersambung secara menyeluruh.

Sepuluh ramp dengan total panjang 12,86 km yang menyambungkan Tol Kayu Agung-Palembang, Palembang-Indralaya, dan Indralaya Prabumulih, serta rencana akses Palembang-Betung.

“Dengan tersambungnya seluruh ramp pada Junction Palembang ini, maka masyarakat tidak perlu keluar masuk gerbang tol lagi ketika berpindah dari satu tol ke tol lainnya. Tentu ini akan mempermudah dan menghadirkan kenyamanan bagi para pengguna jalan tol,” ungkap Direktur Operasi III HKI Aditya Novendra Jaya, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, kehadiran ramp junction ini bisa menghemat waktu keluar masuk tol hingga 20 menit.

"Adanya ramp ini dapat menghubungkan berbagai jalur strategis seperti Indralaya, Betung, Kayu Agung, dan Palembang," ujar Aditya.

Keberadaan tol tersebut diharapkan dapat memperlancar arus logistik, memangkas waktu tempuh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.

Ramp Junction Palembang dibangun dalam dua tahap. HKI mengerjakan 6 ramp pada tahap pertama, yakni ramp 1 (Betung-Kayu Agung), ramp 2 (Kayu Agung-Indralaya), ramp 3 (Indralaya-Kayu Agung), ramp 5 (Betung-Indralaya), ramp 7A (Betung-Kramasan), dan ramp 7B (Kramasan-Kayu Agung), yang telah diselesaikan pada Februari 2025.

Sementara pada tahap II, HKI membangun 4 (empat) ramp yakni ramp 4A (Indralaya–Betung), ramp 4B (Kayu Agung–Kramasan), ramp 6 (Betung–Palembang), dan ramp 8 (Palembang–Kayu Agung).