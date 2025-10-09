Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Pembangunan Sekolah Garuda di Konawe Jadi Bawa Harapan Baru untuk Siswa

Kamis, 09 Oktober 2025 – 16:29 WIB
Pembangunan Sekolah Garuda di Konawe Jadi Bawa Harapan Baru untuk Siswa - JPNN.COM
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi meluncurkan program Sekolah Garuda di 16 lokasi di seluruh Indonesia. Foto: dok Kemendiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi meluncurkan program Sekolah Garuda di 16 lokasi di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi pembangunan sekolah baru yang ditandai dengan acara peletakan batu pertama (Groundbreaking) berada di Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (08/10).

Program ini terbagi dalam dua skema, yaitu Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda hasil transformasi dari sekolah yang sudah ada. 

Kehadiran Sekolah Garuda di Konawe ini disambut dengan kebanggaan dan harapan baru oleh masyarakat sekitar.

Baca Juga:

Dila, seorang pedagang kelontong yang sehari-hari berjualan di sekitar lokasi pembangunan, mengaku senang. 

Dila menceritakan wilayahnya termasuk daerah yang masih sepi sehingga pembangunan Sekolah Garuda diharapkan dapat meningkatkan pergerakan masyarakat di sana dan menjadi tempat belajar unggulan bagi anak-anak di sana. 

Kebanggaan yang sama juga muncul dari para murid sekolah di sekitar lokasi.

Baca Juga:

Ilyas, siswa kelas VIII dari SMPN 30 Konawe Selatan, merasa bangga daerahnya akan memiliki Sekolah Garuda.

"Jika ada kesempatan, saya berharap bisa masuk ke Sekolah Garuda, biar punya peluang masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi meluncurkan program Sekolah Garuda di 16 lokasi di seluruh Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah  Sekolah garuda  Siswa  Kemendiktisaintek 
BERITA SEKOLAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp