JPNN.com - Nasional - Hukum

Pembantai Pendeta dan Ustaz di Papua Ditangkap, Oh Ternyata

Jumat, 08 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Pembantai Pendeta dan Ustaz di Papua Ditangkap, Oh Ternyata - JPNN.COM
Berikut tampang Nowaiten Telenggen alias German Ubruangge, anak buah KKB Pimpinan Egianus Kogoya. Foto: Satgas Damai Cartenz.

jpnn.com, JAYAPURA - Satgas Damai Cartenz menangkap seorang pria bernama Nowaiten Telenggen alias German Ubruangge pada Kamis (7/8) pagi.

Dia merupakan anak buah dari Egianus Kogoya, salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan German ditangkap dalam keadaan mabuk.



"Dia (pelaku) ditangkap pada salah satu puskesmas dalam kondisi dipengaruhi minuman keras di wilayah, Kenyam, Nduga Papua," ujar dia ketika dikonfirmasi wartawan.

Faizal menyebut German merupakan bagian dari KKB Egianus dan memiliki sejumlah peran penting.

"Dia sebagai penyuplai bahan makan bagi kelompok Egianus," ujar Faizal.



Selain memiliki peran penting, German juga terlibat berbagai aksi kriminal di Nduga, salah satunya pembantaian tokoh agama.

"Penembakan terhadap mobil armour putih di Jalan Trans Batas Batu, Kampung Yasoma pada 21 April 2022. Penembakan pesawat SAM Air PK-SMG di Bandara Kenyam pada 7 Juni 2022, dan pembantaian terhadap pendeta, ustaz, dan warga sipil di Kampung Nogolaid pada 16 Juli 2022," beber Faizal.

Petugas menangkap anggota KKB anak buah Egianus Kogoya, bernama Nowaiten Telenggen alias German Ubruangge.

