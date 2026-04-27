Pembaruan Paket HeBat McDonalds Kini Mulai Rp 20 Ribuan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah situasi ekonomi yang membuat orang kian selektif dalam membelanjakan uang, McDonald's Indonesia mencoba menjawab kebutuhan itu lewat pembaruan Paket HeBat (Hemat Banget).

Program menu hemat kini hadir dengan pilihan yang lebih beragam, tetapi tetap dibanderol mulai dari Rp20 ribuan.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2016, Paket HeBat memang diposisikan sebagai solusi makan praktis dengan harga terjangkau.

Kini, pembaruan yang dilakukan membawa lebih banyak opsi menu, dari sarapan hingga makan malam, tanpa mengorbankan kualitas rasa.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia, Caroline Kurniadjaja, mengatakan pembaruan pamet merupakan bagian dari upaya perusahaan memahami perubahan kebutuhan pelanggan.

"Konsumen saat ini tidak hanya mencari harga hemat, tetapi juga variasi dan kualitas yang tetap terjaga," kata Caroline dalam keterangannya, Senin (27/3).

Pilihan menu dalam Paket HeBat pun mencerminkan perpaduan rasa lokal dan internasional.

Kebutuhan sarapan, tersedia Bubur Ayam McD yang hangat, sementara makan siang hingga malam pelanggan bisa memilih Beef Burger Deluxe.