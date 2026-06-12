Pembayaran Gaji PPPK Aman, Rico Waas Pastikan Tidak Ada Keterlambatan

jpnn.com - MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Medan dalam kondisi baik tanpa ada permasalahan. “Kami di Pemkot Medan secara pos anggaran masih baik,” kata Rico di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6).

Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Rico mengaku bahwa anggaran Pemkot Medan hingga saat ini berjalan pada jalurnya.

Oleh karena itu, kata dia, pembayaran gaji seluruh pegawai termasuk PPPK tidak ada keterlambatan.

"Secara penganggaran kami juga sudah cukup benar," ungkap Rico.

Oleh karena itu, Rico memastikan bahwa Pemkot Medan tidak menjadi salah satu pemerintah daerah yang mengalami kendala pembayaran gaji PPPK seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Saya rasa enggak masuk. Pos anggaran masih baik," kata Rico.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Medan, jumlah PPPK tercatat 13.120 yang terdiri dari 4.643 PPPK penuh dan 8.477 P3K paruh waktu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan sedikitnya 39 pemda kesulitan terkait pembayaran gaji PPPK. "Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan," kata Tito. (antara/jpnn)