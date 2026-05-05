Pembegal Kurir Paket di Astana Anyar Tertangkap, Lihat Kondisinya

Selasa, 05 Mei 2026 – 09:48 WIB
Jajaran kepolisian saat berhasil meringkus pelaku begal kepada kurir paket di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/4/2026). (ANTARA/HO-Polrestabes Bandung)

jpnn.com - Tim Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung menangkap dua dari empat pelaku pembegalan terhadap seorang kurir paket di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar.

Kapolsek Astanaanyar Kompol Fetrizal S menyebut kedua pelaku diringkus di kawasan Pasir Koja dan saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Astana Anyar.

"Sudah, tadi baru ketangkap dua orang di Pasir Koja," ujar Fetrizal saat dikonfirmasi di Bandung, Jabar, Senin (4/5/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan rekaman kamera pengawas (CCTV), aksi pembegalan tersebut dilakukan oleh empat orang pelaku secara berkelompok.

Polisi saat ini masih memburu dua pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

"Masih kami cari dua orang lagi, masih dalam penyelidikan," katanya.

Peristiwa itu terjadi saat kondisi jalan relatif sepi akibat hujan deras.

Korban yang merupakan kurir paket sedang menepi untuk berteduh, kemudian didatangi para pelaku yang berpura-pura meminta bantuan.

