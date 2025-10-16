Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Pembelaan Luhut soal Polemik Pembangunan Family Office

Kamis, 16 Oktober 2025 – 18:14 WIB
Pembelaan Luhut soal Polemik Pembangunan Family Office - JPNN.COM
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait polemik pembiayaan pembangunan Family Office di Bali.

Luhut mengaku pembangunan Family Office tersebut tidak akan menggunakan duit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Family Office itu enggak ada urusan dengan APBN,” ujar Luhut dikutip Jumat (17/10).

Baca Juga:

Mantan Menko Maritim dan Investasi ini menjelaskan konsep Family Office yang ia gagas di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berfokus menarik investor, baik domestik maupun asing.

Nantinya kata dia, para investor itu didorong untuk menempatkan dana yang mereka punyadi Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal. Kemudian selanjutnya akan dikenakan pajak.

Menurut Luhut, duit-duit dari investor itu akan diinvestasikan ke proyek-proyek yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pembangunan Family Office tak membutuhkan dukungan APBN.

Baca Juga:

“(Pembiayaannya, red) Ya biayai sendiri, kan orang (investor) taruh uangnya di situ,” ujar Luhut

Luhut mengaku, saat ini sedang dilakukan penyusunan regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada Family Office.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait polemik pembiayaan pembangunan Family Office di Bali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Luhut  purbaya  investasi  investor  family office 
BERITA LUHUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp