Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pembelaan Pemerintah soal Stok BBM RI Kalah dari Jepang

Kamis, 05 Maret 2026 – 08:00 WIB
Pembelaan Pemerintah soal Stok BBM RI Kalah dari Jepang - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2026). (ANTARA/Cahya Sari)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mencari cara untuk menambah stok bahan bakar minyak (BBM) nasional menjadi tiga bulan atau selama 90 hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM dari sebelumnya hanya untuk 20-25 hari ke depan, maka mulai saat ini bakal ditambah menjadi 90 hari.

Hal itu diungkapkan Bahlil seusai perang antara Iran versus Israel-Amerika Serikat (AS) meletus dan telah mengganggu kondisi minyak dunia.

Baca Juga:

“Faktanya, ketahanan energi kami itu maksimal di angka 25–26 hari, enggak lebih dari itu,” ucap Bahlil dikutip Kamis (5/2).

Bahlil juga menanggapi terkait Jepang yang memiliki stok BBM untuk 254 hari ke depan.

Bahlil menjelaskan ketimpangan ini disebabkan karena terbatasnya ruang penyimpanan BBM yang dimiliki oleh Indonesia.

Baca Juga:

“Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kami mau taruh (BBM) di mana? Itu permasalahan kita,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Bahlil, pemerintah sedang berusaha untuk membangun penyimpanan  yang kapasitasnya bisa mencapai 90 hari atau tiga bulan, agar selaras dengan standar internasional. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM dari sebelumnya hanya untuk 20-25 hari ke depan, maka mulai saat ini bakal di

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BBM  Stok BBM  Bahlil  minyak dunia  Jepang 
BERITA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp