JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pembelaan Sri Mulyani Soal Guru Jadi Beban Negara

Selasa, 19 Agustus 2025 – 19:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pernyataanya yang menyebutkan guru di Indonesia adalah beban bagi keuangan negara.

Sri Mulyani menegaskan video yang beredar di masyarakat tersebut adalah kebohongan alias hoaks.

"Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks," ujar Sri Mulyani lewat akun media sosial pribadi miliknya, Selasa (19/8).

"Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara," tambahnya.

Bendahara Negara ini menegaskan, video yang mendeskriditkan guru tersebut adalah buatan deepfake yang sengaja dipotong oleh oknum yang bersumber dari pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025 lalu.

"Video tersebut adalah hasil dari deepfake dan potongan tidak utuh dari video saya," tegasnya.

Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Marilah bijak dalam bermedia sosial," ungkapnya.

TAGS   Sri Mulyani  Kemenkeu  guru  Dosen  hoaks 
