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JPNN.com - Politik

Pembelaan Wali Kota Bima soal Istrinya Dilantik Jadi Pejabat Dinas

Rabu, 08 Juli 2026 – 11:13 WIB
Pembelaan Wali Kota Bima soal Istrinya Dilantik Jadi Pejabat Dinas - JPNN.COM
Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), A Rahman H Abidin. ANTARA/Nur Imansyah

jpnn.com - Wali Kota Bima A Rahman H Abidin buka suara merespons isu pelantikan istri dan iparnya menjadi pejabat.

Rahman menegaskan pelantikan istrinya telah sesuai ketentuan dan memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dia mengatakan pelantikan istrinya, Badrah Ekawati, sebagai sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima pada Rabu (1/7), telah melalui mekanisme yang berlaku dan memperoleh persetujuan teknis dari BKN.

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"Sudah ada izin peraturan teknis dari BKN. Tanpa itu kami tidak bisa melakukan pelantikan, bisa-bisa dibekukan hak kepegawaian daerah," ujarnya.

Rahman menjelaskan istrinya telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) selama 33 tahun dan menduduki jabatan administrator (eselon III) sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota Bima.

Menurut Rahman, Badrah sempat dinonaktifkan dari jabatan struktural menjadi staf setelah dirinya kalah dalam Pilkada 2018.

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Karena itu, pelantikan tersebut merupakan pengembalian ke jabatan sebelumnya, bukan promosi ke jabatan yang lebih tinggi.

"Istri saya sejak 2016 sudah eselon III. Tapi karena saya kalah Pilkada 2018, istri saya kemudian dinonjobkan menjadi staf. Posisinya yang dulu sekarang saya kembalikan, bukan naik ke eselon II," tuturnya.

Wali Kota Bima A Rahman H Abidin buka suara merespons isu pelantikan istrinya Badrah Ekawati dan iparnya menjadi pejabat.

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TAGS   wali kota bima  Istri  pejabat  A Rahman H Abidin  Badrah Ekawati 
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