Pembelaan Zulhas dari Tuduhan Pencitraan soal Memanggul Beras di Lokasi Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait video viral dirinya memikul beras saat mengunjungi lokasi bencana di Pulau Sumatra.

Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuai kecaman dari masyarakat dan warganet karena diduga melakukan pencitraan saat membagikan bantuan beras ke masyarakat terdampak bencana.

"Apa saja mau ngatain saya enggak ada masalah, saya maafkan, tetapi bantulah saudara-saudara yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," kata Zulhas dalam kegiatan Bisnis Indonesia Group Conference di Jakarta, Senin (8/12).

Zulhas juga mengajak seluruh pihak menahan emosi dan kritik berlebihan, serta lebih memilih bergotong royong membantu masyarakat terdampak bencana alam.

Mantan menteri kehutanan itu menekankan sekecil apa pun bantuan sangat berarti untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana alam.

"Yang paling penting saya mengajak Bapak-Ibu ayo, jangan marah-marah, jangan cuma emosi. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Satu rupiah pun penting bagi mereka, satu karung beras pun penting. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban mereka," katanya.

Baca Juga: Begini Penjelasan Pakar soal Banjir Sumatra Belum Jadi Bencana Nasional

Menurut Zulhas, video aksinya memanggul beras itu membuatnya menjadi candaan warga yang bertemu dengannya. Misalnya, saat dia sedang berolahraga di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, ada yang melirik dan mengejeknya.

"Pak Zul, berasnya mana? Enggak gotong beras?" katanya.