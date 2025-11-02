Pembeli Union Square Tidak Menyangka Dapat Hadiah Mobil Mewah Maserati

jpnn.com - PT Citra Buana Batam Industri menunjukkan komitmennya terhadap konsumen dengan menggelar Lucky Draw Celebration Union Square di Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Sabtu (1/11).

Acara ini menjadi bentuk apresiasi kepada para pembeli dan investor Union Square, proyek hunian premium di kawasan Harbour Bay Downtown, Batam.

Selama hampir dua jam, acara berlangsung meriah dengan hiburan live music, sesi interaktif, dan puncaknya pengundian hadiah utama berupa mobil Maserati Quattroporte Gran Lusso, simbol kemewahan dan kepercayaan dari Union Square kepada konsumennya.

Direktur PT Citra Buana Batam Industri, David Ricardo, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar undian, tetapi representasi dari nilai inti perusahaan.

“Bagi kami, konsumen bukan hanya pembeli unit, tetapi mitra dalam membangun masa depan Kota Batam," ujar David Ricardo dalam keterangan resminya, Minggu (2/11).

Dia menyatakan, pihaknya ingin Union Square mencerminkan nilai Promise, Prestige, dan Trust, tiga prinsip utama yang menjadi fondasi langkah perusahaan.

Acara tersebut turut disaksikan perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Polsek Batu Ampar, notaris, serta rekan media, memastikan seluruh proses pengundian berlangsung transparan dan terpercaya.

Pemenang hadiah utama, Adyanto bersama pasangannya Windi, mengaku tidak menyangka akan membawa pulang mobil mewah tersebut.