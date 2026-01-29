Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pemberdayaan Jadi Kunci Penguatan Ketahanan Usaha Ultra Mikro

Kamis, 29 Januari 2026 – 16:42 WIB
Pemberdayaan Jadi Kunci Penguatan Ketahanan Usaha Ultra Mikro - JPNN.COM
Pemberdayaan menjadi kunci memperkuat ketahanan usaha pelaku ultra mikro. Foto: PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pemberdayaan menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan usaha pelaku ultra mikro, di tengah berbagai keterbatasan yang masih dihadapi sektor tersebut.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, mengatakan pembiayaan saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan usaha ultra mikro jika tidak dibarengi peningkatan kapasitas pelaku usaha.

PNM meyakini bahwa pembiayaan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan.

Baca Juga:

"Kami tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga hadir mendampingi, membangun kapasitas, dan menumbuhkan kepercayaan diri nasabah agar usaha mereka bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Dodot, dalam keterangannya, Kamis (29/1).

Menurut PNM, pelaku usaha ultra mikro masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pasar, pencatatan keuangan yang minim, hingga rendahnya literasi usaha.

Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap perubahan harga, tekanan ekonomi, maupun bencana.

Baca Juga:

Untuk menjawab tantangan itu, PNM mengembangkan model pendampingan terintegrasi melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Program ini mengombinasikan pembiayaan dengan pendampingan rutin berbasis kelompok, khususnya bagi perempuan pelaku usaha.

PNM menilai pemberdayaan menjadi kunci memperkuat ketahanan usaha pelaku ultra mikro.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  Usaha Ultra Mikro  PNM Mekaar  pemberdayaan 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp