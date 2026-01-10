Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

Pembersihan Drainase di Kuala Simpang Aceh Tamiang Jadi Prioritas

Sabtu, 10 Januari 2026 – 08:28 WIB
jpnn.com - Kampung Bukit Tempurung, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang terus berbenah pascabanjir yang merendam kawasan tersebut secara merata sejak akhir November 2025.

Meski air telah lama surut, jejak banjir akibat cuaca ekstrem masih tampak di sejumlah sudut wilayah hingga saat ini.

Pemerintah daerah bersama masyarakat terus bergerak memulihkan kawasan yang menjadi salah satu wajah perekonomian Kota Kuala Simpang tersebut.

"Berbagai upaya dilakukan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi wilayah, terutama sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui siaran pers, Sabtu (10/1/2026).

Dia mengatakan meski belum sepenuhnya pulih, kerja bersama atau berandanan (gotong royong) mulai menunjukkan hasil nyata. Jalur-jalur yang sebelumnya tertutup lumpur tebal kini sudah dapat diakses kembali.

Namun demikian, tantangan masih tersisa. Saluran drainase di sejumlah titik masih tersumbat sampah dan endapan lumpur, sehingga genangan air kembali muncul saat hujan turun.

Pada Jumat (9/1/2026), kegiatan pembersihan difokuskan pada pembukaan drainase dari berbagai material penyumbat. Alat berat berupa ekskavator dan dump truk dikerahkan untuk mempercepat proses tersebut.

