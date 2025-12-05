Pembersihan Lumpur Bencana di Pulau Sumatra Ditarget Selesai Sebelum Nataru

jpnn.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan pembersihan lumpur akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra diharapkan dapat selesai sebelum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Adapun wilayah Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara belum lama ini ditimpa musibah bencana banjir bandang dan longsor. Presiden RI Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada menterinya untuk memberikan bantuan kepada para warga terdampak.

"Insyaallah bisa," ujar Wakil Menteri PU Diana dikutip Jumat (5/12).

Menurut dia, pembersihan lumpur akibat bencana di Pulau Sumatra dilakukan secara bertahap agar masyarakat dapat beraktivitas kembali.

Diana juga menyampaikan bahwa akses ke wilayah Aceh Tamiang sudah terbuka semuanya, begitu juga dengan akses ke wilayah Sibolga sudah dapat dilalui semuanya.

"Sekarang kami tinggal pembersihan, dan saya juga lihat jalan-jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak, saya lakukan identifikasi semuanya. Itu mestinya harus diperbaiki," katanya.

Baca Juga: Gibran Pastikan Percepatan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Sumatra

Dengan demikian, untuk pengiriman bantuan logistik sekarang bisa dilakukan via akses darat karena sudah tersambung semuanya, dan pengiriman bantuan logistik melalui udara sampai sekarang tetap dilakukan.

"Artinya kami masuk ke Aceh Tamiang sudah bisa, masuk ke Sibolga kita juga sudah ada jalannya, otomatis kalau pengangkutan logistik untuk ke daerah-daerah tersebut Insya Allah sudah bisa dilakukan," kata Diana.