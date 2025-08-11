Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pembobol ATM Lintas Provinsi Ini Tertangkap, Pelaku Ternyata

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:21 WIB
Polda Sumut merilis kasus komplotan pencurian dengan modus ganjal ATM di Markas Polda Sumut, Medan, Sumut, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO- Bidang Humas Polda Sumatera Utara.

jpnn.com - Tim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menangkap anggota komplotan pencurian dengan modus ganjal anjungan tunai mandiri (ATM) yang beroperasi antarprovinsi.

Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Ricko Taruna Mauruh, pelaku beraksi di sejumlah daerah seperti Medan, Riau, dan Tangerang Selatan.

"Dengan target korban secara acak di fasilitas ATM umum," ujar Kombes Ricko di Medan, Minggu (10/8/2025).

Para pembobol ATM ini berjumlah empat orang, berinisial MD alias K yang berperan sebagai otak pelaku dalam kasus tersebut.

Tersangka lainnya yaitu pria berinisial HH alias M, HS alias B, dan PS alias P sebagai rekanan.

Dua di antaranya diketahui merupakan residivis kasus serupa dengan catatan kriminal panjang.

Para tersangka dijerat Pasal 363 subsider Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sebagaimana ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Ricko menjelaskan, penangkapan itu berawal dari seorang warga Medan berinisial LS yang melaporkan kehilangan saldo rekening sebesar Rp 706 juta, seusai bertransaksi di galeri ATM SPBU Selayang pada 20 Februari 2025.

Polda Sumut menangkap anggota komplotan pembobol ATM dengan modus ganjar kartu. Pelaku punya catatan kriminal panjang.

